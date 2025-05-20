الثلاثاء 20 مايو 2025
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سياسة

رئيس النواب يدعو لمزيد من الشراكات والاستثمارات الصينية بالسوق المصري الواعد

استقبال وفد الحزب
استقبال وفد الحزب الشيوعي الصيني بمجلس النواب، فيتو

 استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لي شوليه عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، أمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب، رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب، بمقر المجلس.

 

العلاقات الثنائية بين مصر والصين

 استهل رئيس مجلس النواب اللقاء بالتأكيد على خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار ما يجمعهما من قواسم حضارية مُشتركة، مشيرًا إلى حرص قيادتي البلدين على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون والتنسيق المستمر بما يخدم صالح البلدين والشعبين الصديقين.

 

تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والصين

 وأكد جبالي حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون البرلماني في المجالات البرلمانية والتشريعية، ومواصلة التشاور بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتنسيق الثنائي أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية. 

 

المشروعات المشتركة بين مصر والصين في العاصمة الإدارية الجديدة 

 وخلال اللقاء، ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المشروعات المُشتركة بين البلدين وأبرزها مُشاركة الشركات الصينية في بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية وكذا الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية المصرية الصينية المُشتركة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

دعوة الشركات الصينية لمزيد من الاستثمارات في مصر

ودعا رئيس مجلس النواب إلى المزيد من الشراكات والاستثمارات الصينية في السوق المصري الواعد في ضوء ما تشهده مصر حاليًا من طفرة تنموية غير مسبوقة. 

 

الصين تعتز بالشراكة الاستراتيجية مع مصر

 من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني على تقدير واعتزاز الصين بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية مع مصر في ضوء دورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مُشيدًا بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين قيادتي البلدين.

وأكد أن الاقتصاد المصري يخطو بخطوات حثيثة نحو النمو المُستدام بفضل الجهود التنموية التي تبذلها الدولة المصرية، معربًا عن انفتاح الصين نحو المزيد من الاستثمارات في كافة المجالات الاقتصادية مع مصر.

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