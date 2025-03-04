أمريكا تخسر قوتها الاقتصادية.. قرارات ترامب تشعل حربًا بين أقطاب العالم.. كندا والصين تفرض رسومًا على الولايات المتحدة.. وخبير يكشف تأثيرها على مصر

أشعلت قرارات الرئيس الأمريكي ترامب برفع الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين، التي بدأت اليوم الدخول في حيز التنفيذ، الحرب الاقتصادية العالمية، فمع فرض أمريكا 25% جمارك على السلع المصدرة من كندا والمكسيك والصين، قامت الصين وكندا برفع الجمارك بنحو 10%.

رفع رسوم الجمارك على كندا والمكسيك والصين

وفور تنفيذ القرار، ارتفعت أسعار السلع الفورية في أمريكا بنحو ٢٠٪، بمجرد صدور قرر رفع رسوم الجمارك على كندا والمكسيك، التى تطبق يوم ٢٠ مارس الجاري، ومع فرض أمريكا جمارك على كندا والدول الأوروبية، قامت كندا والصين بفرض رسوم جمارك على سلعها، حيث توقع أكد الاقتصاديون أن الحرب الاقتصادية العالمية بدأت بالفعل، وذلك يعرض أمريكا للإفلاس بشكل أسرع من أن يتخيله أحد.

الحرب الاقتصادية العالمية بدأت، فيتو



قال الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور محمد العريان، عميد كلية كوينز في جامعة كامبريدج، عن الحرب الاقتصادية الأمريكية: "عالم الرسوم الجمركية المتبادلة، بعد فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، سارعت كندا والصين إلى الرد بإجراءاتهما الخاصة، ومن المتوقع أن تحذو المكسيك حذوهما."

وأوضح الدكتور محمد العريان أن "هذا التصعيد له آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي، مع عواقب محتملة قصيرة الأجل وطويلة الأجل؛ على المدى القريب، تشهد الولايات المتحدة مكاسب نسبية؛ وتواجه جميع البلدان المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، خسائر مطلقة في الأمد القريب".

أمريكا تخاطر وتعرض اقتصادها للخطر

في حين أكد الدكتور محمد العريان أنه "على المدى الأطول، تخاطر الولايات المتحدة بتعريض دورها المركزي في الاقتصاد العالمي للخطر، مما يؤدي إلى مزيد من تفتت النظام الاقتصادي والمالي العالمي وانخفاض النمو الاقتصادي الإجمالي."

الاقتصاد الأمريكي في خطر، فيتو



وقال العريان: "نظرًا لهذه العواقب المحتملة، فمن مصلحة جميع البلدان إيجاد طريقة لتهدئة التوترات التجارية وإنشاء بيئة تجارية أكثر استقرارًا وعدالة"

وأشار الدكتور محمد العريان إلى أن التعريفات الجمركية التي تستخدمها الولايات المتحدة في محاولة لتحقيق أهداف متعددة، فإن العديد من خبراء الاقتصاد سارعوا إلى التحذير منها، حيث تخاطر الولايات المتحدة بالوقوع في فخ استخدام أداة اقتصادية واحدة لاستهداف نتائج كثيرة للغاية، وفي الأيام القليلة الماضية، أصبح من الواضح أن الإدارة الأمريكية تتجه نحو استراتيجية تعريفات متعددة الجوانب تعد بتحقيق مكاسب سريعة على عدة جبهات، لكن هناك خطر حدوث ضرر على المدى البعيد، اعتمادًا على مدى تكرار استخدام الرسوم الجمركية، وكيفية استجابة الشركات والدول الأخرى لها"

بدأت الحرب الاقتصادية العالمية



في حين أكد الباحث والمحلل الاقتصادي، الدكتور أحمد حنفي أن الحرب الاقتصادية العالمية بدأت، حيث قال: "رسميا بدأت مراسم حرب اقتصادية خطيرة، اليوم الرئيس الأمريكي ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، دخلت حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء".

أمريكا تفقد مركزها المالي والاقتصادي، فيتو



وأضاف الدكتور أحمد حنفي "كما ضاعف ترامب الرسوم على السلع الصينية لتصل إلى 20%، وبذلك يتسبب في نشوب حرب اقتصادية مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لأمريكا، فالصين قامت بدورها بفرض رسوم جمركية إضافية، تتراوح بين 10% و15% على بعض الواردات الأميركية، اعتبارًا من 10 مارس، إلى جانب سلسلة من القيود الجديدة على صادرات كيانات أميركية محددة"

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد حنفي أن "وبعد الصين، هددت كندا بفرض رسوما جمركية فورية بنسبة 25% على واردات أميركية، بقيمة 20.7 مليار دولار أميركي، مع فرض رسوم إضافية على سلع بقيمة 86.2 مليار دولار أميركي"

وأكد الدكتور أحمد حنفي أن "الساعات القادمة كاشفه، فمع كل ما يحدث نجد روسيا تشاهد ما يحدث، دون أن تتحرك، وكذا الهند "بتتفرج"

رفع أسعار السلع والنفط وخسائر تاريخية لأمريكا

وعن النتائج المترتبة على قرارات الجمارك الأمريكية، وما أعقبها من رفع الجمارك في كدا والصين، قال أحمد حنفي "أولًا: أسعار النفط ستقع مرة أخرى. ثانيًا: مؤشر الداو جونز سيقع بشكل مدوي. ثالثًا: البيتكوين هتعمل هبوط، مافيش صعود دلوقتى خالص الا بقرار جديد؛ نتيجة ارتفاع مؤشر عدم الثقه، ما يؤكد تصنيفها على أنها مصنفها كعملة عالية المخاطر بدرجة A+++"

ترامب يفرض رسوم جمركية على ثلاث دول، فيتو



واستطر الدكتور أحمد حنفي في سرد مخاطر قرارات ترامب فقال: "رابعًا: أرتفاع أسعار كافة السلع التى تعمل عليها الثلاث دول عالميًا. خامسًا: حدوث ركود تضخمى فى السلع الأمريكية. سادسًا: سنرى خسائر كبيرة تاريخية فى شركات امريكية داخل بورصة واشنطن"

تأثير الحرب الاقتصادية على مصر

وعما إذا كانت الحرب الاقتصادية الحالية ستؤثر على مصر، قال الدكتور أحمد حنفي: "اتمنى رجال أعمال ومستثمرى العرب يسمعونى، فرصتنا نشوف السلع التى ينتجوها الثلاث دول بينهم وبين بعضهم، ونعمل عليها تصنيع فى مصر"، مؤكدًا "اقسم بالله فرصتنا فى الانتاج والإنتاج هو الحل "

وتابع أحمد حنفي "فرصتنا ان لم يتخلى المستثمرين عن الفكر العقيم، واللهث وراء الأموال الساخنة عالية المخاطرة، هذه الحرب الاقتصادية لو طالت الشرق الأوسط هتكسر عظام اقتصاد دول كثيرة"

ترامب يصيب الاقتصاد الأمريكي بالخسائر على المدي الطويل، فيتو

كما وجه الخبير الاقتصادي أحمد حنفي نصيحة للفنانين في مصر: "نصيحة بدل المهرجانات يافنانين مصر، أعملوا مصانع تشغل ٣٠٠٠ أسرة، أفضل من أفلام برامج الجوايز لمده ٣٠ يوم وتبقوا فرحتم الآلاف من الأسر وواجهتوا مع البلد مخاطر اقتصادية ربنا يسلمنا منها"

كما وجه نصائحى للاعبي كرة القدم فقال أحمد حنفي: "نصيحة للاعبي الكرة والنوادى، اعملوا شركات مساهمه لأعضاء النادى والجماهير على انشاء مصانع إنتاج رياضى، وأى قطع غيار ومستلزمات طبية"

وقدم أحمد خنفي نصيحة لوزير الاستثمار فقال: "نصيحة يا وزير الاستثمار والصناعة فرصتكم دلوقتى فى جذب مستثمرين من الثلاث دول دى، لأنهم هيصبحوا طيور مهاجرة على إفريقيا وخاصة الجنوب كعش استثمارى مؤقت"

كما أكد الخبير الاقتصادي أحمد حنفي أن هناك فرصة لامتلاك أصول ثابتة (أرض مصنع مزرعة) تعتمد على التصدير لهذه الدول الثلاث لتحقيق المكاسب.

وعلق الخبير الاقتصادي هاني توفيق على الأثار الاقتصادية لقرارات ترامب بشأن فرض رسوم الجمارك، فقال: "عن الاثار الاقتصادية لفرض ترامب للجمارك: هى ترفع الأسعار، وتبطئ النمو الاقتصادي، وتخفض أرباح الشركات، وأسعار الأسهم (اليوم فقط إنخفاض باكثر من ٢٪)، وتزيد من البطالة، وتقلل من الإنتاجية. بإختصار هى تضر الاقتصاد الامريكى،وبمختلف طوائفه، ضررًا بالغًا."

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