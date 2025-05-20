الاتحاد الأوروبي يوافق على منح مصر تمويلا بقيمة 4 مليارات يورو (تفاصيل)

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي توصله إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي يقضي بتقديم حزمة دعم مالي كلية لمصر تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، في إطار مساعي الجانبين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

دعم مكمل لبرنامج صندوق النقد الدولي

يأتي هذا التمويل ضمن إطار أوسع يشمل برنامجًا لصندوق النقد الدولي يغطي الفترة من 2024 إلى 2027، حيث يُتوقع أن يُسهم الدعم الأوروبي في تقليص فجوة التمويل الخارجي التي تعاني منها مصر، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

صرف مشروط للقرض الأوروبي

وفق الاتفاق، سيتم توزيع القرض على دفعات مرحلية، مع ربط صرف كل دفعة بتقييم مستوى التقدم المحرز في تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التزام مصر بمجموعة من السياسات الاقتصادية التي ستُحدد لاحقًا بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية.

تقارير سنوية لمتابعة الأداء

وبحسب الموقع الرسمي لـ«مجلس الاتحاد الأوروبي»، نص الاتفاق على قيام المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير سنوي يرصد تطور الأداء الاقتصادي وتنفيذ الشروط المالية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، إلى جانب تقييم الجهود المصرية في مجال تعزيز الديمقراطية، احترام سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان.

آلية متابعة دورية للمساعدات

إلى جانب التقارير السنوية، ستتولى المفوضية مسؤولية تقديم تحديثات منتظمة حول تطورات ملف المساعدات المالية الكلية، بهدف ضمان الشفافية ومتابعة مدى التزام مصر بالشروط المتفق عليها.

على الرغم من التوصل إلى اتفاق مؤقت، لا يزال يتطلب الحصول على الموافقة الرسمية من كل من المجلس والبرلمان الأوروبي قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ وتبدأ عمليات الصرف الفعلي للمساعدات.

مساعدات مقسمة على مرحلتين

وكانت الحكومة المصرية قد طلبت في مارس 2024 دعمًا ماليًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو، حيث وافقت المفوضية الأوروبية على تقسيم المبلغ إلى شريحتين: الأولى بمليار يورو، تم اعتمادها في أبريل 2024، والثانية بـ4 مليارات يورو والتي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها مؤخرًا.

أهداف القرض: سد الفجوة التمويلية وتحقيق الاستقرار

تُخصص الشريحة الثانية من القرض للمساهمة في معالجة الاختلالات المالية وتغطية الفجوة التمويلية المتوقعة بين يوليو 2025 ويونيو 2027.

ومن المقرر منح القرض بشروط ميسرة، تتضمن فترات سداد طويلة وأخرى سماح مرنة.

الشراكة الاستراتيجية مع مصر

تندرج هذه المساعدات ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أُبرمت بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 17 مارس 2024، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية وعدد من قادة الدول الأوروبية إلى القاهرة، وهي الشراكة التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، الطاقة، والهجرة.

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