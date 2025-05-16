محافظ الإسكندرية وسفيرة الاتحاد الأوروبي يتفقدان مشروع إحياء شارع النبي دانيال (صور)

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة ميدانية برفقة إنجلينا إيجهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها لتفقد أعمال تطوير وإحياء شارع النبي دانيال أحد أعرق الشوارع التراثية في نطاق حي وسط، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المحافظة والاتحاد الأوروبي لدعم المشروعات الثقافية والتنموية.

سفيرة الاتحاد الأوروبي في جولة بالنبي دانيال

وخلال الجولة؛ استعرض المحافظ طبيعة المشروع التي تهدف إلى إعادة الشارع إلى سابق عهده كموقع نابض بالحياة الثقافية والتاريخية، من خلال أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية بشكل شامل، من تحديث شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات، بما يضمن استدامة الخدمات وتهيئة بيئة حضرية متطورة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المشروع يتضمن ترميم الطابع المعماري التاريخي للشارع، من خلال صيانة واجهات المباني ذات القيمة التراثية، وتطوير الأرصفة، وتنسيق المساحات الخضراء، إلى جانب تركيب مقاعد وعناصر تجميلية تضيف إلى الهوية البصرية للمكان.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى إعادة تنظيم الحركة المرورية والأنشطة التجارية، حيث تم إنشاء مسارات مخصصة للمشاة والدراجات، وتنظيم أماكن الباعة الجائلين بما يحافظ على النظام والجمال العام، بالإضافة إلى تثبيت لوحات تعريفية توثق التاريخ العريق للشارع ومعالمه الثقافية.

وأكد محافظ الإسكندرية في ختام الجولة،أن مشروع تطوير شارع النبي دانيال يمثل نموذجًا للتكامل بين الحفاظ على التراث ودفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المشروعات يعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة وتعزيز الهوية الثقافية للمدن المصرية ويتسق بشكل كبير مع رؤية وسياسة الاتحاد الأوروبي فى دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.

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