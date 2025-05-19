الإثنين 19 مايو 2025
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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي: نواصل دعم الشعب السوري في سعيه نحو السلام والاستقرار والعدالة

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بتشكيل هيئتي العدالة الانتقالية والمفقودين بسوريا وقال إن هذه خطوة مهمة نحو العدالة والحقيقة.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: نواصل دعم الشعب السوري في سعيه نحو السلام والاستقرار والعدالة.. التنسيق بين الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني السورية والدولية ضروري لتحقيق العدالة.

وتابع الاتحاد الأوروبي: الجهود المبذولة في مجال العدالة الانتقالية مهمة لوضع الأساس للمصالحة والسلام الدائم في ‎سوريا.

 

رفع العقوبات عن سوريا

ويوم الأربعاء، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن  قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف أحمد الشرع أن  قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا سيفتح صفحة جديدة لإعادة بناء البلاد.

 

لقاء ترامب والشرع قبيل انطلاق القمة الخليجية الأمريكية

ووجه أحمد الشرع الشكر لولي العهد السعودي  الأمير محمد بن سلمان على جهوده في رفع العقوبات عن سوريا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات عن سوريا، وذلك خلال مشاركته في القمة الخليجية الأمريكية.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع، قبيل انطلاق القمة الخليجية الأمريكية.

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