سفيرة الاتحاد الأوروبي: نؤيد الحل المصري في فلسطين ومصر أكبر شريك اقتصادي

أكدت أنجلينا ايخهورست، سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى مصر، تأييدها لمقترح مصر في حل الدولتين، مشيدة بمساعي مصر لوقف إطلاق النار، وبالدور الحيوي الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر منخرطة بشكل كبير في أفق سياسي مع المواطنين الفلسطينيين.

مؤتمر صحفي للاتحاد الأوروبي بالإسكندرية

قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك اقتصادي في مصر، حيث إنه يتعاون مع القطاع الخاص في العديد من المشاريع الاستثمارية من أجل خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارتها والوفد الأوروبي المرافق إلى الإسكندرية والتى استمرت لمدة أربعة أيام.

وأوضحت سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا ايخهورست عن انعقاد اجتماع وزاري بين الإتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في الحادي والعشرين من الشهر الجارى ببروكسل بمشاركة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي.

أزمة أوكرانيا

وقالت السفيرة أنجلينا ايخهورست إن هذا الاجتماع سيعقد برئاسة كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، مضيفة انه سيسبق الاجتماع الوزاري اجتماع آخر لمجلس وزراء الشئون الخارجية الأوروبية ووزراء الدفاع الأوروبيين.

وكشفت أن مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين سيناقش عددا من الموضوعات الهامة وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية لاسيما على ضوء المحادثات الجارية بين الطرفين فى تركيا، بخلاف مناقشة الوضع فى سوريا حيث قام الاتحاد الأوروبي برفع جزئي للعقوبات على سوريا، "جزئيًا وعكسيًا"، اعتمادًا على إمكانية التراجع عنها.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي معروف عنه أنه يحافظ على المعايير البيئية والمجتمعية في المشاريع الذي يقوم بها، حيث أن الاتحاد يهتم بمساواة الجنسين من المشاريع وحيث يتم ذلك من خلال قياسات وتقيم أوجه الاستفادة من تلك المشاريع على الرجال والنساء.

أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إيجهورست بسوق المزارعين المقام منطقة محطة الرمل حيث أشارت إلى أنها قامت بالتحدث مع المزارعات المتواجدين بالسوق الذين أكدوا أن حياتهم تغيرت بسبب هذا السوق، كما أشادت بجودة المنتجات الغذائية التي تقدم داخل السوق.

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