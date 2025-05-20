الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فرقة "ناي باند" تحيي حفلا موسيقيا في قبة الغوري

فرقة ناي باند، فيتو
فرقة ناي باند، فيتو

ينظم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لـ صندوق التنمية الثقافية، حفلًا موسيقيًّا لفرقة "ناي باند"، وذلك يوم الخميس 22 مايو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يقود الفرقة الفنان وعازف الناي هاشم لطفي، بمشاركة المطربة شيماء حامد، حيث يُقدمان باقة مختارة من الأعمال الغنائية التي تمزج بين الأصالة الموسيقية وروح التجديد المعاصر، في تجربة فنية تسعى إلى مدّ جسور التواصل بين التراث والحداثة.

فرقة ناي باند

تأسست فرقة "ناي باند" قبل نحو عامين، وتضم نخبة من الأصوات الشابة والواعدة في مجال الغناء العربي، وتتميز بتقديمها أنماطًا متنوعة من الطرب، تتراوح بين الكلاسيكيات الخالدة لكبار رموز الغناء العربي، وصولًا إلى الألوان الشعبية القريبة من وجدان الجمهور.

يأتي هذا الحفل ضمن جهود وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الطاقات الفنية الشابة وإتاحة منصات حقيقية للتعبير والإبداع، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الحراك الثقافي وإعادة تقديم التراث الموسيقي العربي بروح معاصرة تُلبي ذائقة الجمهور وتحتفي بهويتنا الفنية الأصيلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز إبداع قبة الغوري صندوق التنمية الثقافية عازف الناي هاشم لطفي المطربة شيماء حامد ناي باند فرقة ناي باند
ads

الأكثر قراءة

حذر من حدث جسيم في الفترة المقبلة، رسالة غامضة لـ توفيق عكاشة تثير المخاوف

أخبار مصر: مفاجأة تقلب الموازين بقضية نوال الدجوي، وقف معاش صحفي كبير على طريقة عبد الرحمن أبو زهرة، ثورة في يد الأهلي بسبب الزمالك

سعر كيلو الفراخ، انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

دينزل واشنطن يتشاجر مع أحد المصورين في مهرجان كان (فيديو)

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء 20-5-2025

بعد التراجع الكبير، تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025

السفير الأمريكي السابق في سوريا: دربت أحمد الشرع للخروج من عالم الإرهاب للسياسة 2023 (فيديو)

دراما إف إم، ماسبيرو يطلق أول إذاعة مسلسلات في العالم العربي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20- 5- 2025

بعد التراجع الكبير، تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025

انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

من افتتاح مدرسة خاصة في الخمسينيات إلى سرقة كنز بالملايين من فيلتها.. لغز الدكتورة نوال الدجوي! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها بتحسين الظروف المعيشية

الأحاديث الواردة عن موقف عمر بن الخطاب من مقام إبراهيم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية