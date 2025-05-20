خريطة فعاليات الأعلى للثقافة اليوم الثلاثاء

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الفعاليات الثقافية المتميزة.

فعاليات الأعلى للثقافة

ومن أبرزها حلقة نقاشية حول «المشاركة الانتخابية» تقام اليوم فى تمام الساعة الـ 6 مساءً بالقاعة (الرئيسية)، ويشارك بها المستشار أحمد بنداري(الهيئة الوطنية للانتخابات)، د. جابر جاد نصار (رئيس جامعة القاهرة الأسبق)، اللواء رفعت قمصان (مساعد وزير الداخلية الأسبق)، ويدير الندوة: المستشار الدكتور خالد القاضي - رئيس محكمة الاستئناف.

وفى تمام الـ 7:00 مساءً يقيم الأعلى للثقافة بقاعة المؤتمرات ندوة "لقاء المئوية" (بمناسبة مرور 100 عام على مولد الفنانين حامد ندا وعبد الهادي الجزار).

ويشارك فى ندوة لقاء المئوية الفنان التشكيلي الدكتور رضا عبد السلام، والناقدة الفنية سوزان شكري.

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