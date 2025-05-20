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رياضة

موعد مباراة كريستال بالاس وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

فريق كريستال بالاس،فيتو
فريق كريستال بالاس،فيتو

الدوري الإنجليزي، تستعد الجماهير لمتابعة مباراة كريستال بالاس وولفرهامبتون، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي التي ستقام  على ملعب “سيلهرست بارك”.

موعد مباراة كريستال بالاس وولفرهامبتون 

 ومن المقرر أن تقام مباراة كريستال بالاس وولفرهامبتون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة  لمباراة كريستال بالاس وولفرهامبتون 

وتنطلق أحداث المباراة عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS”، التي تعد الناقل الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز. 

 

ترتيب كريستال بالاس وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق كريستال بالاس المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، ويطمح لتحقيق انتصار في هذه المباراة ليعزز موقعه بين مراكز الوسط، بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 44 نقطة فقط.

 يسعى وولفرهامبتون جاهدًا لتحسين ترتيبه وتجنب الهبوط، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها أمام فريق برايتون. 

 

تاريخ مواجهات كريستال بالاس وولفرهامبتون

وسبق أن التقى الفريقان في 10 مواجهات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وحقّق كريستال بالاس فوزًا في 7 مباريات منها، فيما انتصر وولفرهامبتون في مباراتين فقط، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. 
 

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