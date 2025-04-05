سام مرسي يقود فريق إيبسويتش تاون أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

أعلنت الأجهزة الفنية لفريقي إيبسويتش تاون وولفرهامبتون، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستقام على ملعب بورتمان في الجولة رقم 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل إيبسويتش تاون

تشكيل ولفرهامبتون

ويحتل إيبسويتش تاون المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة في جدول الدوري الانجليزي، متفوقًا بفارق تسع نقاط عن منطقة الهبوط.

بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، ويحتاج الفريقان إلى الفوز في هذه المباراة للبقاء بعيدًا عن شبح الهبوط، خصوصًا مع تبقي ثماني مباريات فقط على نهاية الموسم.

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