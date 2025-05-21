"إسكان النواب" تناقش اليوم الموازنة الجديدة لعدد من القطاعات

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، اليوم الأربعاء، عدة اجتماعات لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، لعدد من الجهات التابعة لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

مناقشة الموازنة الجديدة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

وتناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، الموازنة الجديدة الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

مناقشة موازنة مديريات الإسكان بالمحافظات

كما تناقش اللجنة كذلك الموازنة الجديدة لمديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات، والهيئة العامة للتنمية السياحية.

مناقشة الموازنة الجديدة لهيئة تنمية الصعيد

ويتضمن جدول أعمال لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الخاصة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وهيئة تنمية الصعيد.

مناقشة الموازنة الجديدة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان

وتناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، الموازنة العامة للدولة، الخاصة بصندوق التنمية الحضرية، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

يشار إلى أنه وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، الإثنين الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، نهائيا.

تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

وكشفت المذكرة الإيضاحية، أن مشروع القانون جاء مقسما لعدة أبواب هي: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

توفيق أوضاع مقدمي خدمة مياه الشرب والصرف الصحي

وتضمن مشروع القانون إلزام كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.

ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.

موعد صدور لائحة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

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