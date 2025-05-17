مجلس الوزراء يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف المتعثرة بسوهاج

استقبلت محافظة سوهاج اللواء هشام السوداني مستشار مجلس الوزراء لشئون المشروعات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للوقوف على حالة المشروعات القومية خاصة المتعثرة منها، والعمل على سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والمهندس أحمد حسن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

مجلس الوزراء يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف بسوهاج المتعثرة لدخولها الخدمة

وأكد اللواء هشام السودانى مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون المشروعات أن مياه الشرب بمحافظة سوهاج جميلة ونظيفة ومطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه، وأنه يفضل شرب مياه الحنفية خلال زيارته بمحافظة سوهاج، وكذلك مطابقة السبب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالج وأنه هناك تعاونا مستمرا بين جميع أجهزة المحافظة لنهو المشروعات القومية بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى لزيادة نسبة التغطية ودخول الخدمات لتحقيق رضا المواطنين، وأنه سوف يتم متابعة كافة المشروعات الجارى تنفيذها والوقوف على نسب التنفيذ والبرامج الزمنية لنهو تلك المشروعات.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه تم زيارة عدد من مشروعات مياه الشرب القائمة والتى تعمل بالخدمة، وهى محطة معالجة صرف صحى طهطا بمركز طهطا ومحطة مياه الجوازات المطورة ومحطة مياه سوهاج غرب المرشحة بمدينة سوهاج ومحطة مياه نيدة المرشحة السطحية ومحطة رفع صرف صحى نيدة بمركز أخميم، كما تم زيارة مجمع ورش الخدمات بمحطة مياه سوهاج غرب والذى يضم ورشة النجارة وورشة الكريتال وورشة صيانة وتعبئة طفايات الحريق وورشة الطلمبات، وكذلك مركز تدريب السلامة والصحة المهنية وغرفة عمليات الأزمات والطوارئ.

وأوضح المهندس أحمد حسن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه تم زيارة عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى الانتهاء منها، وهى محطة رفع صرف صحى الحديقة بمركز طما وتوسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا بمركز طهطا ومحطة مياه العوامية المرشحة السطحية بمركز ساقلتة ومحطتى رفع صرف صحى آبار الوقف والحواويش بمركز أخميم.

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