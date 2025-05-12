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سياسة

إسكان النواب تستمع لعدد من المحافظين بشأن الإيجار القديم الأحد بعد المقبل

مناقشة تعديل قانون
مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. 

مواصلة الحوار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم 

وأكد أن الأحد بعد المقبل، سيتم دعوة عدد من المحافظين، لاسيما المحافظات التي تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. 

القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم 

يشار إلى أنه في اجتماع سابق أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%.

تفاصيل تعداد السكان في 2017

وأشار اللواء خيرت بركات، إلى أن التعداد في 2017 ركز على حصر شامل للوحدات السكنية وخصائصها.

أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 36% من وحدات الإيجار القديم بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة.

قيمة إيجار الوحدات بنظام الإيجار القديم 

وأكد أن هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، تدفع نحو 175 قرشا، مشيرا إلى أن نحو 20% من الواحدت بواقع 327 ألف وحدة تدفع أجرة مابين 50 إلى 100 جنيه.

وكشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، بنسبة 2% من حجم الوحدات يدفع أكثر من 900 جنيه.

إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم 

وكشف اللواء خيرت بركات، أنه وفقا لتعداد 2017، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة، بينها مليون 879 ألفا و746 مخصصة للسكن، بينما 575 ألف للعمل، أما المخصص للسكن والعمل 9307.

عدد الوحدات السكنية المغلقة بنظام الإيجار القديم 

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية.

وفسر الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون 642 ألف أسرة، وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و800 ألف، قائلا: بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة.

وكشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه وفقا لآخر تعداد سكاني في 2017، بلغ عدد الأسر 23 مليون أسرة بواقع 94 مليون فرد.

عدد الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم 

وأشار إلى أن الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، حيث يبلغ عدد المواطنين أكثر من 6 ملايين مواطن.

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