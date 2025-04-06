قصة فيلم «حكاية حب».. الطفل أحمد يحيى يظهر لأول مرة في السينما.. اكتشاف سمير صبري.. وعبد الحليم يقدم 4 من روائعه الغنائية

فى مثل هذا اليوم عام 1959 عرض الفيلم العربى "حكاية حب" بدار سينما ريتس بالقاهرة بطولة عبد الحليم حافظ ومريم فخر الدين وعبد السلام النابلسى وفردوس محمد ومحمود المليجى، قصة وإخراج حلمي حليم، وسيناريو علي الزرقانى وموسيقى أندريه رايدر، وقد ظهر الطفل أحمد يحيى لأول مرة فى السينما بعد التقاه المخرج صدفة في محل جروبى مع أسرته وكان عمره عشر سنوات فطلب ضمه الى أسرة الفيلم.

وقد تحدث المخرج أحمد يحيى الذى قام بدور شقيق عبد الحليم حافظ فى فيلم "حكاية حب" عن دخوله مجال التمثيل وهو طفل فى العاشرة فى مجلة الكواكب عام 1960 وقال إنه خلال جلوسه منفردا في مطعم "جروبي" في منطقة وسط البلد، شاهده المخرج حلمي حليم، وعرض عليه أن يجسد دور شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في فيلم جديد بعنوان "حكاية حب"، وبعد موافقة والده ذهب منفردا إلى منزل عبد الحليم حافظ لمقابلته ــ وكان يسكن عمارة السعوديين ــ ليبدأ الاتفاق على ميعاد التصوير، وبعد نجاح الطفل أحمد يحيى في "حكاية حب"، استعان به عبد الحليم حافظ مرة أخرى، ليشارك في فيلم "البنات والصيف"، وجسد فيه دور شقيق زيزي البدراوي.

العندليب وأحمد يحيى

قصة مدرس الموسيقى الفقير

يحكى فيلم "حكاية حب" قصة مدرس الموسيقى بإحدى المدارس الصغيرة الذى يعول أمه الكفيفة وشقيقه الصغير وله صديق اسمه رفعت السناكحلى الذى قام بدوره عبد السلام النابلسى، يعشق المدرس الطرب ويشجعه صديقه ويظهر موهبته فى الغناء خلال لقاء له ببرنامج على الناصية فيغنى فيه ويعرفه الملحنون فيدعى للغناء فى إحدى الحفلات ويتعرف على مريم فخر الدين الفتاة الثرية ويقع فى حبها لكنه يصاب بمرض خطير فى القلب ويضطر لإجراء عملية جراحية ويشفى ويشتهر فى الغناء.

عبد الحليم حافظ ومريم فخر الدين



غنى عبد الحليم حافظ فى الفيلم أربع أغانى جميعها من تأليف الشاعر الغنائى مرسى جميل عزيز هى بتلومونى ليه لو شفتم عينيه حلوين قد ايه، فى يوم فى شهر فى سنة تهدى الجراح وتنام، وهما من تلحين كمال الطويل، وأغنية حبك نار من تلحين محمد الموجى، أغنية بحلم بيك أنا بحلم بيك ألحان منير مراد.

أول لقاء مع عبد الحليم حافظ

وفى تعليق من مريم فخر الدين على دورها فى الفيلم تقول: أول لقاء لى مع عبد الحليم فنيا فى فيلم حكاية حب وكان عبد الحليم فى هذا الفيلم يمثل حالته الحقيقية، حيث كان مريضا بالفعل، ورغم هذا كان يؤدى عمله بكل إخلاص متحاملا على نفسه حتى لا يشعر الآخرون بمعاناته، واستمر العمل فى هذا الفيلم ستة أشهر وكانت أغنية "نار يا حبيبى نار" هي البداية فالمفروض أنه فى نهايتها يسقط مغشيا عليه حسب السيناريو، لكن ما حدث أنه وقع أكثر من عشرين مرة أثناء الأغنية فكان مريضا يسافر للعلاج ويعود ثم يقع ثانية أثناء التصوير.

وأضافت مريم فخر الدين: كان عبد الحليم حافظ ــ رحمه الله ـــ قمة فى الأداء والتفانى فى العمل، لكن بعد فيلم “حكاية حب” رفضت أن أقوم بدور الأم لعبد الحليم حافظ بعد أن ظهرت أمامه في فيلم "حكاية حب" وتبادلت معه القبلات فيه.

آمال فهمى وعبد الحليم فى على الناصية

عن ذكرياتها مع عبد الحليم حافظ فى فيلم "حكاية حب" قالت المذيعة آمال فهمى: في عام 1959 قام المخرج حلمي رفلة بإخراج فيلم "حكاية حب" وبدأ في تكوين طاقم العمل الذي سيقوم بالاشتراك في بطولة الفيلم، عبد الحليم حافظ مع مريم فخر الدين ومحمود المليجي وعبد السلام النابلسي، موضحة أن حليم كان يتمتع برؤية فنية مميزة وفكر متطور فهو صاحب فكرة أن تظهر بشخصيتها الحقيقية باستضافة عبد الحليم حافظ كمطرب ناشئ ويقوم هو بتقديم نفسه لأول مرة عبر برنامج "علي الناصية".

اكتشاف سمير صبرى

وأضافت ملكة الكلام بالإذاعة آمال فهمي: جاء حليم إلي وعرض علي الفكرة ولكني لم آخذ الحديث مأخذ الجد، ومرت الأيام دون أي أخبار عن هذا الفيلم وبعد فترة فوجئت بعبد الحليم يتصل بي فعلا ليخبرني بأن التصوير غدا، وبالفعل تم تصوير لقاء على الناصية في حديقة الأندلس وكانت كواليس الحلقة جميلة ممتعة فقد سادها المرح والبهجة والالتزام أيضا، وتم فيها اكتشاف النجم سمير صبري لاستعانة المخرج به ضمن الكورس، الذي يردد أغنية " بحلم بيك " وراء العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وفى نهاية الحلقة أهدانى عبد الحليم زجاجة عطر فرنساوى كأجر عن تقديم الحلقة ونجاحها.



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