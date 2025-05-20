تصادم أتوبيس إحدى المدارس الخاصة مع سيارة ملاكي في التجمع الأول

وقع حادث تصادم مروع بين أتوبيس ينقل طلاب إحدى المدارس الخاصة مع سيارة ملاكي مما تسبب فى اختراقه سور حي سكني وتهشمه بمنطقة التجمع الأول.

ولم يسفر الحادث عن وفيات أو إصابات لكن تهشمت الأتوبيس والسيارة الملاكي بالكامل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي أمام تجمع سكني بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين اصطدام أتوبيس مدارس تابع لإحدى المدارس بسيارة ملاكي واصطدامه بسور شجري تابع لحي سكني دون وقوع إصابات وتم التحفظ على طرفي الحادث.



ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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