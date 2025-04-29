الأربعاء 30 أبريل 2025
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اقتصاد

جمعية المصدرين: نسعى لتعزيز نفاد المنتجات المصرية إلى القارة الإفريقية

محمد قاسم
محمد قاسم

أكد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، إن الجمعية أبرمت عددًا من اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية بهدف تعزيز الحضور المصري في الأسواق الخارجية.

وأشار  إلى التوسع المرتقب في السوقين الأمريكي والسويسري من خلال فتح مكاتب تمثيل وترويج للمنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال  احتفالية "يوم المصدر المصري" التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، مساء اليوم الثلاثاء وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع التصديري. وبحضور  المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

 

وأضاف قاسم أن الجمعية تعمل كذلك على تعزيز القدرات التصديرية المصرية في القارة الإفريقية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ضمن رؤية استراتيجية لزيادة اختراق المنتجات الوطنية للأسواق الإقليمية.

وأكد أن مصر تتمتع بمكانة جاذبة للتصدير بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتنوعة، مما يمنح المصدرين المصريين فرصة ذهبية لتوسيع أعمالهم ومضاعفة حصتهم في الأسواق الدولية.

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محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك
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