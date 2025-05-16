الجمعة 16 مايو 2025
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رياضة

إنبي وطلائع الجيش يتعادلان 1/1 في الدوري الممتاز

إنبي
إنبي

 تعادل فريقا إنبي ونظيره طلائع الجيش، بهدف لكل فريق في مباراة ارتي اقيمن بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات  مجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز ملعب استاد جهاز الرياضة.

مباراة إنبي وطلائع الجيش

 وأحرز صلاح زايد هدف التقدم لإنبي في الدقيقة 4+45 وتعدل جودوين شيكا للطلائع في الدقيقة 55

تشكيل إنبي أمام طلائع الجيش 

وكان حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي اعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره طلائع الجيش

وكان تشكيل إنبي كالتالي:

ترتيب إنبي وطلائع الجيش 

 وبتلك النتيجة يحتل إنبي المركز الخامس في ترتيب مجموعة الهبوط برصي 25 نقطة، يحتل طلائع الجيش المركز الثالث بنفس المجموعة برصيد 27 نقطة. 

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