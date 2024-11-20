الصين تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تقييم بكين لتدابير التحفيز

قرر البنك المركزي الصيني اليوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة القياسية الرئيسية دون تغيير، في وقت تواصل فيه بكين تقييم تأثير إجراءات التحفيز الأخيرة.

سعر الفائدة الأساسي في الصين

وأوضح البنك أن سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل عام سيظل عند 3.1%، بينما سيبقى سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل خمس سنوات عند 3.6%.

توقعات بأن يحافظ البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة

وتوقع مراقبون اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يحافظ البنك المركزي الصيني على هذه المستويات خلال الشهر الجاري.

البنك المركزي الصيني، فيتو

لا توجد حاجة فورية لتعديل سعر الفائدة الأساسي للقروض

وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة الصين الكبرى في شركة JLL، لـ CNBC، أنه «لا توجد حاجة فورية لتعديل سعر الفائدة الأساسي للقروض هذا الشهر».

القادة الصينيون يقيّمون تأثير التدابير الأخيرة لتعزيز الاقتصاد

وأضاف: إن القادة الصينيين ربما ما زالوا يقيّمون تأثير التدابير الأخيرة لتعزيز الاقتصاد.

تأثير هوامش الفائدة الصافية المنخفضة على اتخاذ القرار

وأوضح أن هوامش الفائدة الصافية المنخفضة تاريخيًا لدى البنوك التجارية الصينية تقيد قدرتها على خفض معدلات الإقراض.

توقعات بعدم خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام

واستطرد قائلًا: «في حين يبدو من غير المرجح أن نشهد تخفيضًا آخر لسعر الفائدة قبل نهاية العام، هناك إمكانية لإجراء تخفيضات في عام 2025».

البنك المركزي الصيني، فيتو

تباطؤ في زخم الاقتصاد الصيني

يشار إلى أن هذا القرار جاء بعد خفض بمقدار 25 نقطة أساس لكلا المعدلين في الشهر الماضي، ووسط بيانات اقتصادية لشهر أكتوبر الماضي؛ أظهرت تباطؤًا في زخم الاقتصاد على الرغم من سلسلة إجراءات التحفيز الأخيرة.

السياسة النقدية ستظل داعمة للاقتصاد

فيما أعلن بان جونج شنج، محافظ البنك المركزي الصيني، أن السياسة النقدية ستظل داعمة للاقتصاد، وأشار في أكتوبر إلى إمكانية تخفيض عدة أسعار فائدة رئيسية قبل نهاية العام.

البنك المركزي الصيني، فيتو

نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة بشكل أقل من المتوقع

وأظهرت بيانات أكتوبر الماضي؛ تباطؤًا في الإنتاج الصناعي ونمو الاستثمارات في الأصول الثابتة بشكل أقل من المتوقع، في حين تفاقم الانخفاض السنوي في استثمارات القطاع العقاري من يناير إلى أكتوبر تشرين الأول مقارنة بالعام السابق.

حزمة تحفيز بقيمة 10 تريليونات يوان

بينما كشفت وزارة المالية الصينية في وقت سابق من الشهر الجاري؛ عن حزمة مالية تمتد لـ 5 سنوات بقيمة 10 تريليونات يوان أي ما يعادل 1.4 تريليون دولار لمعالجة مشاكل ديون الحكومات المحلية.

احتمال تقديم دعم اقتصادي إضافي في العام المقبل

وأشارت وزارة المالية إلى احتمال تقديم دعم اقتصادي إضافي في العام المقبل.

تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى نحو 4% في كل من العامين المقبلين

وفي نفس السياق؛ توقعت مورجان ستانلي تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى نحو 4% في كل من العامين المقبلين، وخفضت تصنيفها لأسهم الشركات الصينية إلى «انخفاض طفيف» مرجعة ذلك إلى بيئة انكماشية وتصاعد التوترات التجارية.

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