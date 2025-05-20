لأول مرة بقنا، مستشفى قفط التخصصي ينجح في تركيب منظمات ضربات قلب دائمة

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة انه لأول مرة بقنا، نجحت مستشفى قفط التخصصي في تركيب منظمات ضربات قلب دائمة.

زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب لمريض مسن

وقال الدكتور محمود عمر مدير مستشفى قفط التخصصي، إن فريقا طبيا متخصصا بأمراض القلب والأوعية الدموية أجرى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب لمريض مُسن يبلغ من العمر 75 عامًا يعاني من تباطؤ شديد في ضربات القلب وفقدان متكرر للوعي، بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من وجود اضطراب خطير في نظم القلب، وتكللت العملية بالنجاح والمريض بحالة صحية جيدة.

مُسنة تبلغ من العمر 72 عامًا تعانى من تباطؤ شديد في ضربات القلب

وأضاف: أجريت ذات العملية لمُسنة تبلغ من العمر 72 عامًا تعانى من تباطؤ شديد في ضربات القلب، وقد أجريت لها كافة التحاليل والفحوصات، وتم تركيب منظم ضربات قلب، وخرجت من المستشفى بحاله جيدة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى العجوزة التخصصي – التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة – في إنقاذ حياة مريضين من روسيا والمملكة العربية السعودية في عمليتين دقيقتين بالقلب.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الأولى تعود لسائح روسي نُقل من مدينة الغردقة إثر إصابته بانقطاع كامل في العقدة الكهربائية للقلب، حيث تم التعامل معه فور وصوله بإجراء الإسعافات الأولية، وتوصيله بمنظم مؤقت للقلب، قبل أن يخضع لاحقًا لعملية دقيقة تكللت بالنجاح، تم خلالها تركيب منظم دائم ثنائي القطب، مضيفًا أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة وفقًا لأحدث البروتوكولات العالمية في كهروفيسيولوجيا القلب.



وفي السياق ذاته، تمكن الفريق الطبي بالمستشفى من إنقاذ مريض سعودي وصل إلى المستشفى في حالة حرجة إثر أزمة قلبية حادة، حيث خضع لتقييم طبي عاجل أعقبه تدخل باستخدام القسطرة القلبية المتقدمة، أُجري خلاله تركيب دعامتين لإنقاذ حياته، وقد استقرت حالته.



وأكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن العمليتين تعكسان التزام الأمانة بتقديم أعلى معايير الرعاية المتخصصة، لا سيما في مجالات القلب والطوارئ الدقيقة، مشيرة إلى أن الجهود الطبية تمت تحت إشراف الدكتور أحمد سمير فودة، مدير عام المستشفى، بالتعاون مع فرق طبية متخصصة، تضم نخبة من أساتذة واستشاريي أمراض القلب وكهروفيسيولوجيا القلب.



وشارك في التدخل الخاص بالحالة الروسية كل من الدكتور أحمد طاهر (استشاري كهروفيسيولوجيا القلب بمستشفيات قصر العيني)، والدكتور جمال عبدالحفيظ رئيس قسم القلب، والدكتورة الزهراء محمد عبدالرحيم، والدكتور محمد إمام.



أما في حالة المريض السعودي، فقد تم التدخل الطبي تحت إشراف الدكتور خليل مدكور رئيس قسم السياحة العلاجية، وبمتابعة دقيقة من الدكتور جمال عبد الحفيظ، رئيس قسم القلب وضم الفريق الطبي، الدكتور عمرو حنفي، والدكتور حمدي صالح، والدكتور أحمد عبد القادر، والدكتور أحمد سامي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد سمير فودة، مدير عام مستشفى العجوزة، إن النجاحات التي حققها المستشفى في علاج الحالات الحرجة تعكس التطور المستمر في جودة الأداء الطبي داخل المستشفى، وتؤكد التزامنا بتقديم رعاية طبية متخصصة وفق أعلى المعايير، مضيفًا أن كل عملية ناجحة تؤكد قدرة مستشفى العجوزة على التعامل مع الحالات الصعبة بكفاءة.

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