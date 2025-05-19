الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصحة العالمية: أكثر من مليون فلسطيني يتضورون جوعًا

الصحة العالمية،فيتو
الصحة العالمية،فيتو

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، من خطر المجاعة في قطاع غزة، حيث يوجد "مليون شخص يتضورون جوعا" هناك.

وقال تيدروس أدهانوم جبرييسوس في افتتاح الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المنظمة في جنيف "يتزايد خطر المجاعة في غزة، بسبب المنع المتعمد لدخول المساعدات الإنسانية" بينما هناك "أطنان من الطعام عالقة عند الحدود على بعد دقائق فقط".

ومساء أمس الأحد، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بدخول بعض المواد الغذائية إلى قطاع غزة المحاصر، بعد ساعات من إعلان الجيش بدء عملية برية جديدة موسعة في القطاع.

إجراءات ضد حماس

ولاحقًا أعلن مكتب نتنياهو عن السماح بدخول كمية من المساعدات، مؤكدا أن إجراءاتٍ ستتخذ لمنع حماس من السيطرة على توزيع المعونات، وضمان عدم وصولها إلى مقاتليها.

فيما يُفترض أن تستمر خطة إدخال المساعدات التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية، بشكل مؤقت، حتى تبدأ شركة أمنية أمريكية في 24 مايو الإشراف على توزيعها في مناطق إنسانية مُحددة في القطاع، وفق الصحيفة الإسرائيلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الصحة العالمية المجاعة فى غزة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بنيامين نتنياهو تيدروس أدهانوم

مواد متعلقة

السيسي يدعو المجتمع الدولي لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها وإقامة الدولة الفلسطينية

السيسي يؤكد ضرورة إنهاء العدوان على غزة واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار

استشهاد 32 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

ads

الأكثر قراءة

قائمة المسروقات الضخمة لشقة نوال الدجوي تشعل مواقع التواصل، والنشطاء: دي مغارة علي بابا

بعد واقعة نوال الدجوي، هل يجوز قانونًا الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية داخل المنازل؟

التحفظ على عدد من المشتبه فيهم بسرقة مسكن نوال الدجوي

نوال الدجوي تكشف تفاصيل المسروقات: 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و350 ألف استرليني و15 كيلو ذهب

خيط مهم يقود مباحث الجيزة لتحديد هوية المتهمين بسرقة نوال الدجوي، وأنباء عن تورط أحد أقاربها في الجريمة

كواليس غضب ريفيرو من الأهلي

الأهلي يرفض فتح ملف تجديد ربيعة، اعرف التفاصيل

وزير التعليم العالي يكشف زيادة مخصصات القطاع، والقاهرة تستحوذ على النسبة الأكبر

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قائمة مسروقات فيلا نوال الدجوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم صيام يوم العاشر من ذي الحجة

ما هو مقام إبراهيم وما حكم الصلاة عنده؟

ماذا يفعل الحاج بعد الانتهاء من مناسك الحج؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية