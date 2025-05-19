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أخبار مصر

الأرصاد تحذر سكان جنوب سيناء والبحر الأحمر من هذه الظاهرة الجوية

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد والصحراء الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة. 

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 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، ويسود طقس حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى:  18

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى: 27

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:46

درجة الحرارة الصغرى:28

 

يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد. 

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