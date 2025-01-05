الأحد 05 يناير 2025
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ثقافة وفنون

بايدن يمنح دينزل واشنطن وسام الحرية الرئاسي (فيديو)

بايدن ودينزل واشنطن،
بايدن ودينزل واشنطن، فيتو

حصل الممثل الشهير، دينزل واشنطن، على الوسام الرئاسي للحرية لتأثيره الفني والثقافي، وهو أعلى وسام مدني في أمريكا، ويعطى للذين قدموا مساهمة خاصة للأمن، أو المصالح القومية للولايات المتحدة، سواء في السلام العالمي، أو الثقافي، أو غيرها من المساعي الكبيرة، ويتم منحه من قِبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

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بايدن يمنح دينزل واشنطن وسام الحرية

ومنح الرئيس الأميركي جو بايدن، منذ ساعات، وسام الحرية الرئاسي، للممثل الأمريكي دينزل واشنطن، ضمن ١٩ شخصية أخري، تم تكريمها، في حفل أقيم في البيت الأبيض.

 

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وألقى الرئيس بايدن، خلال الحفل كلمة، شكر من خلالها المكرمين، قائلا: “أنتم تتركون أثرا لا يُمحى على بلدنا.. بفضل شجاعتكم وإبداعكم والتزامكم، أصبح العالم أفضل”.

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