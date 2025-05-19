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فوائد المنظار في علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد (فيديو)

معهد تيودور بلهارس،
معهد تيودور بلهارس، فيتو
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تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث، نشر حلقات سلسلة "صحتك بالدنيا"، التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي من خلال محتوى علمي مبسط.

علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد

في هذه الحلقة، يوضح د. هشام عبد العزيز المليجي، أستاذ مساعد جراحات الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس بمعهد تيودور بلهارس، أهم العمليات اللي بيقوم بها المعهد باستخدام تقنيات المنظار، وفوائدها في علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد.

 

وفي سياق آخر، أطلق معهد تيودور بلهارس للأبحاث سلسلة منشورات بعنوان "العلم للجميع"، وذلك بهدف تبسيط العلوم وتقديم الأبحاث العلمية والتجارب التطبيقية والنتائج البحثية التي توصل لها  أعضاء الهيئة البحثية بأقسام المعهد المختلفة في شتى المجالات بصورة مبسطة وسهلة للقارئ، حيث يتم استعراض ملخص محتوى بعض الأبحاث التي تم نشرها في المجلات العلمية المحلية والعالمية باللغة العربية وبطريقة بسيطة، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي بالمعهد ليستفيد منها الجميع.

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