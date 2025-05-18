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رياضة

عمرو أديب يكشف عن تعطيل إعلان الأهلي بطلا للدوري بسبب تحركات بيراميدز

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو

كشف الإعلامي عمرو أديب، وفقا لمصادر من نادي بيراميدز، عن تحركات خارجية بتجميد الإعلان عن بطل الدوري العام بسبب أزمة إلغاء خصم الـ 3 نقاط من الأهلي بنهاية الموسم.

تحركات نادي بيراميدز ضد إعلان الأهلي بطلا للدوري

وأوضح عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: علمت إن بيراميدز الآن بصدد الاتصال بمنظمات خارجية معنية بالرياضة والكرة في مصر لتقديم شكاوى مباشرة وواضحة عن هذا الموسم.

إيقاف بطل الدوري

وتابع: وقد علمت أن هناك ردودا جاءت لبيراميدز من عدد من المحامين الذين يعملون في هذا الأمر بالخارج وأنه من الوارد جدًا أن يؤخذ بموقف بيراميدز ويتم إيقاف بطل الدوري لحين البت في الأمور وهذه فتوى قانونية جاءت لهم من الخارج بعدما تقدموا بأوراقهم بتفسير المادة 58، فهناك احتمال وارد وفقا للمصادر عدم الإعلان عن بطل الدوري لحين البت في المسألة".

ولفت إلى أن هناك ثقلا قانونيا كبيرا ووقتا وجهدا ومحامين كبار بالخارج، مشيرا إلى أن كرة بلا عدل لا تساوي شيئا ولا طعم لها، لا الكسبان هينبسط ولا المهزوم هيحس إنه يستحق الهزيمة، الدوري بتاعنا ترتيبه الأخير وهذا الأمر لا يسر عدو ولا حبيب، هيبقى منظرنا غريب قدام العالم هنبقي الدوري الوحيد اللي ميبقاش له بطل".


وأشار: "بيراميدز لديه مشكلة أخرى كونه يمثل مصر في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز ويطالب بتأجيل مباراة سيراميكا ولا أحد يرد عليه من الرابطة ولو كان ناديا أخر لجاء الرد فورًا".

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