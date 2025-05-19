أحمد دياب يكشف مفاجأة صادمة بشأن قرار إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، كواليس أزمة انسحاب النادي الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك، وإصدار عقوبة بالخسارة 3/0 وخصم 3 نقاط بنهاية الدوري ثم تخفيف العقوبة بالغاء خصم الثلاث نقاط.

قرار خصم الثلاث نقاط من الأهلي

وقال أحمد دياب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: بالفعل رابطة الأندية إتخذت قرارها بشأن مباراة القمة التي لم يحضرها الأهلي، بإعلان خسارة الأحمر 3/ 0 وخصم 3 نقاط بنهاية الدوري، ثم قامت بتخفيف العقوبة بناءًا على شكوى القلعة الحمراء للرابطة.

كواليس قرار الرابطة بشأن لقاء القمة

وتابع:"بعد انتهاء مباريات الجولة التي من بينها لقاء القمة بـ 48 ساعة نزلنا العقوبات وكان من ضمن العقوبات خصم 3 نقاط بنهاية الموسم وبعد تقديم شكوى من النادي الأهلي وعرضها على مجلس الرابطة خرج قرار من رابطة الأندية بتخفيف العقوبة الي الخسارة فقط والغاء خصم الـ 3 نقاط بموجب اللائحة المعتمدة من الـ 18 نادي".

وأكد أن القرارين الأول والثاني قانونيين وفقا للمادة ويحق للجنة الاستئناف أو التظلمات باتحاد الكرة أو والمحكمة الرياضية الحكم بما فيه صالح أي طرف.

ولفت إلى أن اللائحة اتغيرت من قبل بداية الموسم الحالي وتم نشرها رسميا كاملة على الموقع الرسمي لرابطة الأندية وبدأنا الموسم واللائحة معلنة للجميع، وبشكل عام استنادا لتقرير مراقب المباراة ولجنة المسابقات تم اتخاذ القرار الأول بعقوبة الخسارة 3/0 وخصم الثلاث نقاط، وبعد ذلك وعلى حسب الملابسات كان القرار بتخفيف العقوبة، وفي النهاية أي قرار في الكرة يتم وفقا للوائح وايضا وفقا لوجهات نظر.

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