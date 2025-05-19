الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على برايتون بهدف إليوت بعد 15 دقيقة

مرت 15 دقيقة من زمن مباراة برايتون ضد ليفربول، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، على ملعب فالمر، ضمن لقاءات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.. وأصبحت النتيجة تقدم الريدز بهدف دون مقابل.

هدف ليفربول سجله إليوت في الدقيقة 9 بعد أسيست رائع من سوبوسلاي.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب الفريقين، خاصة من جانب برايتون، إلا أن ليفربول استغل هجمة مرتدة ليسجل هدف التقدم، مستغلا الاندفاع الهجومي للاعبي برايتون.

أعلن الهولندي أرني سلوت مدرب فريق ليفربول عن تشكيل فريقه في مواجهة مضيفه برايتون، على ملعب فالمر، مساء اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تشكيل ليفربول أمام برايتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، جاريل كوانساه، إبراهيما كوناتي، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: ريان خرافينبيرخ، دومينيك سوبوسلاي، فيدريكو كييزا، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي خاكبو.

تشكيل برايتون ضد ليفربول

حراسة المرمى: بارت فيربوجين.

خط الدفاع: يان باول فان هيكي، آدم وبستر، بيرفس إستوبينان.

خط الوسط: كارلوس باليبا، ياسين العياري، ماتس فيفر، سيمون إدينجرا.

خط الهجوم: براجان جرودا، يانكوبا مينته، داني ويلبيك.

ليفربول يحسم لقب الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بعدما حسم لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الرابعة والثلاثين، فيما يحتل برايتون المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويملك في رصيده 55 نقطة.

وتشهد المسابقة صراع علي المراكز من الثالث إلى الخامس المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعدما ضمن ليفربول وأرسنال التواجد في دوري الأبطال رسميا.

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