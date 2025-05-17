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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم السبت، الطماطم تواصل الارتفاع والليمون أضاليا على خطى البلدي

أسعار الخضار اليوم،فيتو
أسعار الخضار اليوم،فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 17 مايو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 17 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم السبت

  • تراوح  سعر الطماطم بين 4.5 جنيه إلى 11.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 4 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 20 إلى 45 جنيهًا.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 15 إلى 17 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 10 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 10 جنيهات.
  4. تراوح سعر البامية من 30 إلى 40 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 16 إلى 20 جنيها.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها.
  7. وتراوح سعر ورق العنب من 25 إلى 55 جنيهًا للكيلو.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 50 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيها إلى 35 جنيهًا.

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