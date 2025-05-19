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خارج الحدود

بسبب الاضطرابات النفسية، جندي في جيش الاحتلال خدم فى غزة يطلق النار على أفراد عائلته

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، معلومات عن إصابة جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي خدم فى غزة، باضطرابات نفسية تسببت فى إطلاقه النار على أقاربه.

جندي إسرائيلي يطلق النار على أفراد عائلته

ونقلت قناة "كان" العبرية، عن رقيب أول احتياط قوله، أن جندي احتياط يعمل تحت إمرته يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، موضحا أنه كان في منزل شقيقه مع أقارب وضيوف آخرين، خرج من إحدى الغرف وهو مسلح بمسدس، وصرخ أن هناك مخربين.

وتابع جندي الاحتياط، أنه كان يعتقد أن هناك مخربين -عناصر المقاومة الفلسطينية- حوله، وبدأ بإطلاق النار على من كانوا في البيت.

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وتابع، أطلق النار على زوجة شقيقه، وعلى ابن أخيه، وعلى صديقة طفولتهم التي كانت جزءا من حياتهم لأكثر من عقدين، وقد أُصيبت بجروح خطيرة، مبينا أن ذلك كان انفصالا تاما عن الواقع، وحادثا عنيفا وصعبا للغاية.

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