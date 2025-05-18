صحيفة عبرية: 9000 جندي إسرائيلي يتلقون العلاج من أمراض نفسية منذ بدء الحرب

أكدت صحيفة هآرتس العبرية، أن 35 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتحروا منذ بداية الحرب على غزة حتى نهاية 2024.



وقالت الصحيفة فى تقريرها الصادر اليوم، نقلا عن مصادر لم تعلن أسمائها: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض الكشف عن أعداد الجنود الذين انتحروا خلال العام الحالي.



وأضافت أن جيش الاحتلال دفن منذ بدء الحرب جنودًا كثر بسبب الانتحار دون جنائز عسكرية أو إعلان سبب الوفاة، مضيفة أن عدد الجنود الذين يتلقون العلاج من أمراض نفسية منذ بدء الحرب يتجاوز 9 آلاف جندي.



وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجند مصابين بأمراض نفسية للقتال في صفوف الاحتياط بسبب نقص عدد الجنود.

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