السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صور توثق عملية تسليم أسرى الاحتلال في قطاع غزة

المقاومة الفلسطينية،
المقاومة الفلسطينية، فيتو

 وثقت مجموعة من الصور عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وسط انتشار مكثف من عناصر المقاومة الفلسطينية، وذلك وفقا لوكالة «شهاب» الفلسطينية.

 

جيش الاحتلال يعلن تسلم الأسرى الثلاثة بعد إطلاق سراحهم

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تسلم الأسرى الثلاثة بعد إطلاق سراحهم من قبل حركتي حماس والجهاد.

وفي مشهد لافت، سلّمت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، ثلاثة أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط إجراءات أمنية ورسائل رمزية قوية. 

إجراءات أمنية ورسائل رمزية قوية

وظهر الأسرى على منصة التسليم بصحة جيدة، حيث طالبوا الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة صفقة التبادل والمضي قدمًا في إتمامها. 

وفي سياق استعراض للقوة، ظهر مقاتلو القسام مرتدين زيًا يحاكي الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويحملون أسلحة تم اغتنامها خلال هجوم 7 أكتوبر.

ووصلت مركبات القسام التي تقل الأسرى إلى موقع التسليم، قبل أن يتم التوقيع رسميًا من قبل الصليب الأحمر على استلامهم، مما يمهد لاستكمال إجراءات التبادل بين الطرفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع غزة الاسري الإسرائيليين المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال الاحتلال كتائب القسام

مواد متعلقة

مكتب نتنياهو: الفضل لتصريحات ترامب في عودة الأسرى الإسرائيليين

مقاتلو حماس يحملون أسلحة حصلوا عليها في 7 أكتوبر خلال تسليم الأسرى

والدة أسير إسرائيلي في غزة: حكومة نتنياهو مسئولة عن هشاشة صفقة التبادل

حماس: نتنياهو يماطل ويتهرب من الاتفاق لإنقاذ نفسه
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء في حالة عدم شحن العدادات لمدة شهرين

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 يسجل هذه القيمة

اليوم بدء التقديم، تفاصيل الطرح الجديد من "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

أخبار مصر: زلزال قوي يهز إثيوبيا، صدمة عن مفاوضات زيزو، ناسا تحذر من كارثة قرب مصر، قصة العثور على مخدرات في دم رضيع بالجيزة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 15 فبراير 2025

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

أفيقوا، جنرال أمريكي يحذر من حرب إقليمية كبرى في الشرق الأوسط

حماس تهدي أسيرا إسرائيليا قطعة ذهب هدية لابنته

منوعات

المزيد

البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

لديه 12 ولدًا، مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل تفجر مفاجأة: "أنجبت طفلًا من ماسك"

بمبلغ يفوق الخيال، "أوبن إيه.آي" ترفض عرضًا من ماسك لشراء الشركة

رسالة وردية وقلوب حمراء، ترامب "يهدد" في عيد الحب

المزيد

خدمات

المزيد

رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

قبل عودة العاصفة، الأرصاد تكشف عن مفاجأة في طقس اليوم حتى الإثنين المقبل

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

حكاية القسيسة «بولا وايت» المستشارة الروحية لترامب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية من الدنمارك: وثيقة المدينة أعلى شهادة تضمنت مبادئ ترسيخ العدل

معنى ثبورا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 13 من سورة الفرقان (فيديو)

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية