وزير جيش الاحتلال: وقعنا عقدًا مع شركة أمريكية لتوزيع المساعدات في غزة

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن يسرائيل كاتس وزير الحرب الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال وقعت عقدًا مع شركة أمريكية يمكنها بدء توزيع مساعدات في غزة في 24 مايو الجاري.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في بيان: إن الناس في غزة يموتون جوعًا ومرضًا مع استمرار حصار المساعدات.

وأضافت: يتزايد خطر المجاعة فى غزة بسبب الحجب المتعمد للمساعدات الإنسانية، بما فى ذلك الغذاء، فى ظل الحصار المستمر، حيث يواجه سكان غزة، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، نقصًا غذائيًا مطولًا، حيث يعاني ما يقرب من نصف مليون شخص من حالة كارثية من الجوع وسوء التغذية الحاد والمجاعة والمرض والموت، وتُعدّ هذه واحدة من أسوأ أزمات الجوع فى العالم، وهى تتكشف فى الوقت الفعلى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "لسنا بحاجة لانتظار إعلان المجاعة فى غزة لنعرف أن الناس يتضورون جوعًا ويمرضون ويموتون، بينما الغذاء والدواء على بُعد دقائق عبر الحدود"، وأضاف: "يُظهر التقرير أنه بدون الوصول الفوري إلى الغذاء والإمدادات الأساسية، سيستمر الوضع فى التدهور، مما يتسبب فى المزيد من الوفيات والانزلاق إلى المجاعة".

لم تُعلن المجاعة بعد، لكن الناس يتضورون جوعًا الآن. ثلاثة أرباع سكان غزة يعانون من حرمان غذائى "طارئ" أو "كارثي"، وهما أسوأ مستويين من مستويات انعدام الأمن الغذائى والحرمان الغذائى فى التصنيف المرحلي المتكامل (IPC) المكون من 5 مستويات.

وأوضح، إنه منذ أن بدأ حصار المساعدات فى 2 مارس 2025، أفادت وزارة الصحة بوفاة 57 طفلًا بسبب سوء التغذية، ويُرجّح أن يكون هذا العدد أقل من الواقع، ومن المرجح أن يرتفع، وإذا استمر الوضع على هذا المنوال، فمن المتوقع أن يعاني ما يقرب من 71,000 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد خلال الأشهر الأحد عشر المقبلة، وفقًا لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

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