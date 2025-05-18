كرة اليد، حسين زكي مديرا فنيا للزمالك

كرة اليد، استقر مسئولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تعيين حسين زكي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة اليد بالنادي، خلفا للمدير الفني الحالي الإسباني فرناندو باربيتو.

ومن المقرر أن يعلن نادي الزمالك عن قراره بشكل رسمي خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، والمقرر له خلال ساعات.

وقرر نادي الزمالك أيضا تعيين حمادة الروبي رئيسا لجهاز كرة اليد بالنادي، على أن يتولى حسن يسري مهمة المدرب العام للفريق الأول.

وخسر نادي الزمالك هذا الموسم جميع البطولات التي شارك بها كان آخرها لقب كأس السوبر الأفريقي، بعد الهزيمة أمام الأهلي في الدور قبل النهائي.

ويسعى الزمالك إلى تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات القوية، استعدادا لبطولات الموسم الجديد، وأيضا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية سبتمبر المقبل بالقاهرة.

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