العين يتعادل سلبيا مع عجمان في الدوري الإماراتي

تعادل فريق العين مع نظيره عجمان بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد "هزاع بن زايد"، اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإماراتي.

ترتيب العين وعجمان في الدوري الإماراتي

بهذه النتيجة رفع فريق العين رصيده إلى النقطة 41 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإماراتي، بينما تواجد عجمان في المركز التاسع برصيد 31 نقطة

تشكيل العين ضد عجمان

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

في خط الدفاع: عبدول كريم ترواري، فابيو كاردوسو، بارك يونج يو، كوامي أوتون، إريك يورجيتس.

في خط الوسط: كاكو، يحيي نادر، ماتياس بالاسيوس.

في خط الهجوم: كونجو لابا، سفيان رحيمي.

تشكيل عجمان ضد العين

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