النني أساسيا في تشكيلة الجزيرة لمواجهة الوحدة في الدوري الإماراتي

الدوري الإماراتي، أعلن الحسين عموتة المدير الفني لفريق الجزيرة الإماراتي تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة على ملعب آل نهيان، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري أدنوك للمحترفين.

تشهد تشكيلة الجزيرة الإماراتي تواجد الدولي المصري محمد النني أساسيا

تشكيل الجزيرة الإماراتي أمام الوحدة

يدخل الجزيرة الإماراتي مباراته أمام الوحدة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: محمد ربيع، محمد النني، تاجير، إلياس الكريمي

خط الوسط: نسيم شاذلي، كوليبالي، وجوسينز

خط الهجوم: برونو، ميريز، نبيل فقير

مباراة الوحدة ضد الجزيرة الإماراتي

يحتل الوحدة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، ويسعى للحفاظ على مركزه المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يبتعد بفارق نقطتين فقط عن الوصل والعين، أبرز ملاحقيه.

في المقابل، يحل الجزيرة في المركز السادس بـ34 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة قوية تبقيه ضمن دائرة المنافسة.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة، إذ تشكل منعطفًا حاسمًا في الصراع على المقاعد الآسيوية، حيث تتنافس أربعة أندية، هي الوحدة، الشارقة، الوصل، والعين، على المركزين الثاني والثالث المؤهلين رسميًا لدوري الأبطال.

ويواصل النجم المصري محمد النني، لاعب وسط الجزيرة، تقديم أداء مميز منذ انضمامه للفريق، وكان قد تُوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في شهر أبريل، متفوقًا على أسماء بارزة في الدوري مثل طارق تيسودالي، جواو بيدرو، وسعيد عزت الله وقاد النني فريقه لتحقيق لقب كأس الإمارات بعد الفوز على شباب الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

ويكفي نادي الوحدة تحقيق 4 نقاط فقط في آخر مباراتين ليحسم تأهله الآسيوي دون انتظار نتائج الفرق الأخرى، ما يجعل لقاء الليلة أمام الجزيرة بمثابة "نهائي مصغر" في مشوارهم نحو القارة.

وفي المقابل، يدخل شباب الأهلي الجولة وهو بطل الدوري بعد تتويجه رسميًا باللقب للمرة التاسعة، جامع 57 نقطة.

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