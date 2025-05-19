انقسام داخل الزمالك بشأن هذه الصفقة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود حالة من الانقسام داخل أروقة القلعة البيضاء بشأن فكرة إعادة اللاعب طارق حامد إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن هناك تيارًا داخل مجلس الإدارة والجهاز الفني يرفض عودة اللاعب، مشيرًا إلى أن طارق تقدم في العمر ولم يعد بنفس الحالة البدنية التي كان عليها في فترته السابقة مع النادي، وهو ما قد يؤثر على مستواه داخل الملعب في ظل اعتماد الفريق حاليًا على عناصر شابة في خط الوسط.

في المقابل، يرى فريق آخر داخل النادي أن طارق حامد لا يزال قادرًا على العطاء، وأن خبراته الكبيرة يمكن أن تصنع الفارق، خاصة في المباريات الكبيرة التي تحتاج إلى شخصية قيادية وخبرة ميدانية، ويؤمن هذا التيار بأن اللاعب يمكن أن يمثل إضافة قوية للفريق في ظل النقص العددي الحالي في مركز لاعب الوسط المدافع، إضافة إلى ما يتمتع به من روح قتالية وانضباط تكتيكي.

الجدير بالذكر أن طارق حامد رحل عن الزمالك في صيف 2022 بعد سنوات من التألق، وخاض بعدها تجربة احترافية في الدوري السعودي، قبل أن يصبح مؤخرًا متاحًا للانتقال مجددًا في صفقة انتقال حر.

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