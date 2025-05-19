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رياضة

يد الزمالك يتأهل لربع نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية

يد الزمالك
يد الزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، بعد فوزه على منتدي وداد سمارة بنتيجة 34 - 18، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

 

يد الزمالك يتأهل لربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية

وقدم لاعبو الزمالك أداءً قويًا خلال أحداث اللقاء، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 21 - 9، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 34 - 18.

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ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، محمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، ماركو ماركيس مدربًا لحراس المرمى، أشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، أحمد خشبة مديرا إداريا ".

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