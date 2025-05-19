الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يترقب موقف أسامة جلال من أجل حسم الصفقة

اسامة جلال
اسامة جلال

يواصل نادي الزمالك تحركاته لدعم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويضع على رأس أولوياته التعاقد مع أسامة جلال، مدافع نادي بيراميدز، لتدعيم الخط الخلفي استعدادًا للموسم الجديد.

وكشفت مصادر داخل القلعة البيضاء أن إدارة الزمالك أبلغت اللاعب برغبتها القوية في ضمه، لكنها اشترطت أن يقوم جلال بإنهاء علاقته التعاقدية مع نادي بيراميدز بشكل ودي، سواء عن طريق فسخ العقد بالتراضي أو التنازل عن جزء من مستحقاته، تمهيدًا للحصول عليه في صفقة انتقال حر.

وينتظر الزمالك الموقف النهائي للاعب، خاصة أن عقده مع بيراميدز ما زال قائمًا، والنادي لا يمانع في رحيله بشرط الوصول إلى اتفاق مرضٍ للطرفين.

ويرى الجهاز الفني للزمالك أن أسامة جلال سيكون إضافة قوية لدفاع الفريق، نظرًا لإمكاناته الفنية وخبراته الدولية، خصوصًا في ظل حاجة الفريق لتدعيم هذا المركز بعد تراجع مستوى بعض العناصر الحالية.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل رغبة الزمالك في إنهاء صفقاته مبكرًا لتوفير الاستقرار قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي الزمالك الزمالك بيراميدز أسامة جلال

مواد متعلقة

الزمالك يرفض طلبات عبدالله السعيد المالية ويحدد سقفًا جديدًا

الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إعلان مسيء من إحدى شركات الاتصالات

السبب الحقيقي وراء مقاطعة الزمالك لاجتماع رابطة الأندية

الزمالك يبدأ اليوم معسكر الإسماعيلية

الزمالك يكشف موقف ثنائي الفريق من مواجهة بتروجت في الدوري

هل الزمالك سيحضر اجتماع رابطة الأندية؟ مصدر بالنادي يرد

الزمالك يقترب من إنهاء صفقة بن شرقي

مرموش على أعتاب التاريخ الليلة.. مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد.. وجوارديولا يبحث عن آخر فرصة لإنقاذ الموسم
ads

الأكثر قراءة

نوال الدجوي تكشف تفاصيل المسروقات: 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و350 ألف استرليني و15 كيلو ذهب

كواليس غضب ريفيرو من الأهلي

التفاصيل الكاملة لسرقة ملايين الجنيهات والدولارات من منزل الدكتورة نوال الدجوي

صراع على مراكز التشامبيونزليج، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة برايتون وليفربول

الأهلي يقرر تقسيم صفقاته الصيفية

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

الزمالك يترقب موقف أسامة جلال من أجل حسم الصفقة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

انخفاض ملحوظ في سعر الليمون وورق العنب، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

قائمة مسروقات فيلا نوال الدجوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو مقام إبراهيم وما حكم الصلاة عنده؟

ماذا يفعل الحاج بعد الانتهاء من مناسك الحج؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية