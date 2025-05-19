الزمالك يترقب موقف أسامة جلال من أجل حسم الصفقة

يواصل نادي الزمالك تحركاته لدعم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويضع على رأس أولوياته التعاقد مع أسامة جلال، مدافع نادي بيراميدز، لتدعيم الخط الخلفي استعدادًا للموسم الجديد.

وكشفت مصادر داخل القلعة البيضاء أن إدارة الزمالك أبلغت اللاعب برغبتها القوية في ضمه، لكنها اشترطت أن يقوم جلال بإنهاء علاقته التعاقدية مع نادي بيراميدز بشكل ودي، سواء عن طريق فسخ العقد بالتراضي أو التنازل عن جزء من مستحقاته، تمهيدًا للحصول عليه في صفقة انتقال حر.

وينتظر الزمالك الموقف النهائي للاعب، خاصة أن عقده مع بيراميدز ما زال قائمًا، والنادي لا يمانع في رحيله بشرط الوصول إلى اتفاق مرضٍ للطرفين.

ويرى الجهاز الفني للزمالك أن أسامة جلال سيكون إضافة قوية لدفاع الفريق، نظرًا لإمكاناته الفنية وخبراته الدولية، خصوصًا في ظل حاجة الفريق لتدعيم هذا المركز بعد تراجع مستوى بعض العناصر الحالية.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل رغبة الزمالك في إنهاء صفقاته مبكرًا لتوفير الاستقرار قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

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