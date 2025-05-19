محافظ الغربية: نراجع كل مشروع تفصيليًا ولا مجال للتأخير أو التهاون

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة استمر لمدة ثلاث ساعات كاملة، لمناقشة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بحي أول وثاني المحلة الكبرى، ومركز ومدينة المحلة، وسمنود، وقطور، وبسيون.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات والهيئات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الغربية، في إطار المتابعة الميدانية الدقيقة والتوجيهات المستمرة بسرعة إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية.

شهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لكل مشروع على حدة، مع استعراض نسب التنفيذ الحالية، والمخططات الزمنية، والاعتمادات المالية، والمعوقات التي تواجه الأعمال، حيث وجّه المحافظ بتذليل أية عقبات فورية تعترض التنفيذ، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تُبطئ من وتيرة العمل أو تتقاعس عن أداء مهامها.

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن المحافظة تتابع لحظة بلحظة مستجدات الأعمال في كل مركز وحي، مشيرًا إلى أن ملف المشروعات الجارية يحتل أولوية قصوى على أجندة العمل التنفيذي، لما يمثله من أهمية مباشرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وقال المحافظ بلهجة واضحة وحاسمة: “لن نسمح بأي تأخير أو تقصير في تنفيذ المشروعات.. والمرحلة الحالية تتطلب التزامًا كاملًا من الجميع.. المواطن في الغربية ينتظر نتائج حقيقية على الأرض، ولن نقبل بتأخير يعيق تحقيق هذا الهدف”.

واستعرض الاجتماع نسب الإنجاز في قطاعات الإسكان، وتطوير الطرق، وتوصيل وتحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات الري، وغيرها من القطاعات الحيوية، حيث تم حصر المعوقات الخاصة بكل مشروع، والتوجيه بحلول عاجلة وسريعة لضمان استمرارية العمل دون توقف.

كما شدد “الجندي” على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، والانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة الفنية والهندسية، مشيرًا إلى أن الدولة رصدت ميزانيات ضخمة لهذه المشروعات، ويجب أن تنعكس آثارها بشكل مباشر وملموس على واقع المواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء بإعداد تقارير أسبوعية دقيقة تتضمن نسب التنفيذ ومراحل التقدم، على أن يتم رفعها إلى مكتبه شخصيًا، لمراجعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي قصور أو تباطؤ في الأداء.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دفع عجلة العمل، وتوفير الدعم الكامل لكافة الجهات التنفيذية، بشرط الجدية والسرعة في الإنجاز، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا للمتابعة الميدانية المفاجئة، ومحاسبة فورية لأي مسؤول يثبت تقصيره أو تسببه في تعطيل أي مشروع خدمي يمس حياة المواطنين.

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