محافظ الغربية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة طنطا والأحوزة العمرانية لـ 36 عزبة

اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، المخطط التفصيلي لطنطا، إلى جانب اعتماده الأحوزة العمرانية لعدد 36 عزبة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تمهيدًا لبدء العمل الفعلي بها خلال الفترة المقبلة.

وأكد محافظ الغربية أن اعتماد هذه المخططات يمثل خطوة استراتيجية في مسار التخطيط العمراني الحديث، مشيرًا إلى أن المخطط التفصيلي الجديد لمدينة طنطا يشمل 25 حوضًا ويُعد نقلة نوعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتنظيم التوسع العمراني، ومنع البناء العشوائي، بما يضمن توفير بيئة حضرية متطورة تواكب الزيادة السكانية وتخدم المواطن بصورة أكثر كفاءة.

وفي السياق ذاته، أوضح محافظ الغربية أن اعتماد الأحوزة العمرانية للعزب يأتي استكمالًا لخطة المحافظة التي استطاعت أن تنهي تحديث واعتماد المخططات الاستراتيجية بنسبة 100% للمدن والقرى، و97% للعزب، مؤكدًا أن الغربية تُعد من أوائل المحافظات التي أنجزت هذا الملف الحيوي، مما يتيح البدء في استصدار التراخيص وتوفير بيئة قانونية منظمة للبناء.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الإجراءات تُنفذ بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الإسكان، حيث يتم إعداد مخططات تفصيلية للمساحات المُضافة ضمن الأحوزة الجديدة بما يسهل إجراءات المواطنين ويوفر فرصًا للاستثمار العمراني المخطط.

ووجّه اللواء الجندي تعليماته إلى هيئة المساحة بسرعة توقيع الأحوزة العمرانية المعتمدة على أرض الواقع، مشددًا على أن المرحلة الحالية لا تحتمل التأخير، وأن المحافظة حريصة على تسريع وتيرة العمل لضمان استفادة المواطنين من تلك المخططات في أسرع وقت ممكن.

وأكد محافظ الغربية أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لإعادة تنظيم الخريطة العمرانية للمحافظة، وفتح آفاق جديدة للتنمية، وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين وفقًا لمعايير التخطيط الحديث، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على ترجمة التوجيهات العليا إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تطوير بنيتها التخطيطية والارتقاء بمستوى المعيشة داخل المدن والقرى والعزب، مشيرًا إلى أن اعتماد المخططات ليس نهاية الطريق، بل هو بداية فعلية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية تستهدف مستقبلًا عمرانيًا أفضل لمحافظة الغربية وأبنائها.

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