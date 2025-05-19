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محافظ الغربية يودّع حجاج الجمعيات الأهلية

المحافظ يودع الحجاج،
المحافظ يودع الحجاج، فيتو

حرص اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، على توديع أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة، المتوجهين إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ - 2025م.

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جاء ذلك بحضور حسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، وأسر وذوي الحجاج، وسط أجواء تغمرها الفرحة والدعوات، وزغاريد امتزجت بدموع اللقاء الأخير قبل السفر.

وصافح محافظ الغربية الحجاج واحدًا تلو الآخر، وهنّأهم بهذه النعمة العظيمة، داعيًا الله أن يكتب لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، وأن يعودوا إلى أرض الوطن سالمين، وقد غُفرت ذنوبهم وقُبلت دعواتهم.

وأكد المحافظ في كلمته أن مشهد توديع الحجاج لا يُنسى، لما يحمله من معاني الإيمان والمحبة، مشيرًا إلى أن عدد الحجاج الفائزين في قرعة وزارة التضامن الاجتماعي لهذا العام بلغ ٤٥٠ حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن الغربية، تم اختيارهم في إطار قرعة علنية نزيهة نظّمتها المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

ووجّه اللواء أشرف الجندي، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لتقديم أقصى درجات الرعاية والخدمة للحجاج منذ لحظة مغادرتهم وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، مشددًا على تيسير جميع الإجراءات الإدارية والطبية، وتوفير وسائل الانتقال المريحة، وتقديم التوعية الدينية والصحية اللازمة لهم قبل أداء المناسك.

كما ثمّن المحافظ الدور المهم الذي تقوم به مديرية الصحة في إنهاء الفحوصات والتحاليل الطبية، والتأكد من حصول الحجاج على التطعيمات المطلوبة، إلى جانب التنسيق مع الأوقاف لتنظيم لقاءات تثقيفية وإرشادية تشرح خطوات الحج ومناسكه بشكل دقيق.

وخاطب اللواء أشرف الجندي الحجاج قائلًا: “أنتم في رحلة مباركة إلى أطهر بقاع الأرض، فاحملوا معكم دعوات خالصة لمصرنا الغالية بأن يديم الله عليها الأمن والاستقرار، وأن يرزقها الخير والرخاء، فأنتم اليوم تمثلون قلوب ملايين من أبناء الوطن”.

وشهدت لحظات الوداع مشاهد إنسانية مؤثرة، حيث توافدت أسر الحجاج لتوديع ذويهم بالدموع والدعوات، في أجواء عامرة بالروحانيات والفرحة، وقد عبّر الحجاج عن خالص امتنانهم لما لمسوه من رعاية وتنظيم على أعلى مستوى من قبل محافظة الغربية ووزارة التضامن الاجتماعي.

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