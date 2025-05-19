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رياضة

بيراميدز ينافس الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

فريق بيراميدز، فيتو
فريق بيراميدز، فيتو

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات قوية مع صفقة الأهلي المنتظرة التي يسعى الفريق الأحمر للتعاقد معها لتدعيم هجومه، وهو لاعب فاركو عمرو ناصر.

وعلمت إدارة الأهلي أن مسئولي بيراميدز تواصلوا مع وكيل اللاعب، وأرسلوا عرضا لنادي فاركو للتعاقد مع المهاجم الشاب. 

ويضع الأهلي عمرو ناصر ضمن قائمة اللاعبين الذين يطمح لضمهم لتدعيم هجومه بجانب مصطفى محمد وأسامة فيصل. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

 

 

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