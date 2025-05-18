الأحد 18 مايو 2025
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خارج الحدود

مقتل 3 من رجال الأمن وإصابة آخرين في انفجار مركز شرطة بريف دير الزور في سوريا

دير الزور في سوريا
دير الزور في سوريا

أفادت تقارير إخبارية، نقلا عن مصدر أمني سوري مساء اليوم الأحد، بمقتل 3 من رجال الأمن وإصابة آخرين في انفجار مركز الشرطة بمدينة الميادين بريف دير الزور في سوريا.

 

رفع العقوبات عن سوريا

ويوم الأربعاء، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن  قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف أحمد الشرع أن  قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا سيفتح صفحة جديدة لإعادة بناء البلاد.

 

لقاء ترامب والشرع قبيل انطلاق القمة الخليجية الأمريكية

ووجه أحمد الشرع الشكر لولي العهد السعودي  الأمير محمد بن سلمان على جهوده في رفع العقوبات عن سوريا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات عن سوريا، وذلك خلال مشاركته في القمة الخليجية الأمريكية.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع، قبيل انطلاق القمة الخليجية الأمريكية.

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سوريا دير الزور مدينة الميادين الشرع ترامب رفع العقوبات عن سوريا القمة الخليجية الأمريكية

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