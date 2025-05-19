ضمن الموجة 26، محافظ القليوبية يشهد إزالة شاملة لتعديات على الأراضي الزراعية بالقلج

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية القلج التابعة لمركز ومدينة الخانكة، في إطار الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وتابع محافظ القليوبية بنفسه أعمال الإزالة التي تمت بفاعلية باستخدام معدات المحافظة، مؤكدًا على اتخاذ أقصى العقوبات ضد المخالفين.

وتركزت الإزالات بشكل كلي على هناجر حديدية ضخمة كانت تُستخدم كمخازن، وقد أُنشئت هذه الهناجر بشكل مخالف على أراضٍ زراعية، مما يمثل تعديًا صارخًا على الثروة الزراعية بالمحافظة.

خلال تفقده لأعمال الإزالة، شدد المهندس أيمن عطية على استمرار الحملات حتى إزالة جميع المخالفات الموجودة بالقرية، مؤكدًا أن "الأرض الزراعية خط أحمر لا يمكن التهاون في حمايتها".

وأضاف المحافظ أن الحفاظ على الرقعة الزراعية هو أولوية قصوى للدولة، نظرًا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

كما وجه المحافظ بضرورة اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة ضد كل من يتجرأ على التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا.

تأتي هذه الإجراءات الصارمة في إطار التزام المحافظة بتطبيق القانون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

محافظ القليوبية خلال حملة لإزالة التعديات

رافق محافظ القليوبية خلال حملة الإزالة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، مما يعكس مدى التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة لضمان نجاح الحملة.

كان من بين الحضور اللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد ليلة، رئيس مدينة الخانكة.

كما حضر من القيادات الأمنية اللواء فؤاد الطيب، حكمدار أمن القليوبية، وهو ما يؤكد على الدعم الأمني الكامل لهذه الحملات، لضمان سيرها بانضباط وحزم.

وتستمر المحافظة في تكثيف جهودها لمواجهة جميع أشكال التعديات، حمايةً لمستقبل الأجيال القادمة.

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