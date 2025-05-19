الإثنين 19 مايو 2025
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سياسة

لليوم الثاني، محامو مصر يواصلون الإضراب أمام محاكم الجنايات

إضراب المحامون عن
إضراب المحامون عن جلسات محاكم الاستئناف، فيتو

 أضرب لليوم الثاني على التوالي، محامو شمال القاهرة، وجنوب وشمال الجيزة، وسوهاج وقنا وكفر الشيخ وشمال البحيرة وطنطا وجنوب القليوبية وشمال وجنوب الدقهلية وجنوب الجيزة وجنوب سيناء والمنيا وبني سويف وشمال وجنوب الشرقية، عن الحضور أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، امتثالا لقرار النقابة العامة  بالامتناع عن حضور الجلسات  أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أمس الأحد واليوم الإثنين.

غرفة عمليات لمتابعة الإضراب 

يتابع عبد الحليم علام، نقيب المحامين، سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.

إحالة المحامين المخالفين للتأديب  

وأكدت النقابة أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الإضراب عن حضور الجلسات التي سبق الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية.

الالتزام بقرارات نقابة المحامين 

 وناشد علام  المحامين في جميع أنحاء الجمهورية الالتزام بقرارات النقابة وعدم الالتفات لأي دعوات مخالفة، تأكيدًا على وحدة الصف.

كما جددت نقابة المحامين تمسكها الكامل بموقفها حتى إنهاء أزمة فرض الرسوم غير القانونية تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والتي وصفتها بأنها “مخالفة صريحة للدستور والقانون”.

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