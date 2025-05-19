رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 (مكرر)، الصادر في 18 مايو 2025، قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إنشاء مجلس وطنى يسمى "المجلس الوطنى للسياحة الصحية"، واعتبار المفقودون فى حادث غرق المركب السياحى (سى ستورى) بالبحر الأحمر من الأموات.

- قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 1688 لسنـة 2025، بشأن إنشاء مجلس وطنى يسمى "المجلس الوطنى للسياحة الصحية"، برئاسة مجلس الوزراء، يهدف إلى تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها بما يؤدى إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى جمهورية مصر العربية بغرض تلقى الخدمات الصحية، ويشار إليه فيما يلى بـ "المجلس".

- وقـرار رئيس مجلـس الـوزراء، رقـم 1690 لسنـة 2025، بشأن اعتبار "المفقودون فى حادث غرق المركب السياحى (سى ستورى) بالبحر الأحمر يوم 25/11/2024 المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق أمواتا فى حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه.

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