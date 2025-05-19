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بعد واقعة سرقة نوال الدجوي.. كم تبلغ مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب؟

جامعة أكتوبر للعلوم
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، فيتو

أثارت واقعة سرقة منزل نوال الدجوي، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول قائمة المسروقات التي قدرت بـ 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار أمريكي و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من المشغولات الذهبية.

وطرح البعض تساؤلات حول ممتلكات الدكتورة نوال الدجوى التعليمية، والتي من بينها مجموعة مدارس بريطانية، إضافة إلى جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، أو جامعة نوال كما يطلق عليها العامة.

وتقع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب، التي ترأس مجلس أمنائها الدكتور نوال الدجوي بمدينة السادس من أكتوبر، وتحتوي على عدد كبير من الكليات، وتمنح درجتي بكالريوس، واحدة بريطانية معتمدة من المملكة المتحدة، والأخرى مصرية.

كليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

تحتوي جامعة نوال الدجوي على 10 كليات مابين تخصصات طبية وهندسية، وغيرها، وهي كالتالي:
كلية طب أسنان
كلية الصيدلة
كلية التكنولوجيا الحيوية
كلية الهندسة
كلية علوم الحاسب الآلي
كلية العلوم الإدارية
كلية الإعلام
كلية اللغات
كلية الفنون والتصميم
كلية العلاج الطبيعي

مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

تختلف مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب عن نظيراتها من الجامعات، حيث تقسم الطلاب إلى أربع مجموعات، كما تختلف المصروفات بين الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، والطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية.
وجاءت مصروفات جامعة نوال الدجوي للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026 كالآتي:

  • أولا كلية طب الأسنان:

الفئة الأولى: 199 ألفا و500 جنيه
الفئة الثانية: 210 آلاف جنيه

الفئة الثالثة: 234 ألفا و500 جنيه

الفئة الرابعة: 350 ألف جنيه

  • ثانيا: كلية العلاج الطبيعي

الفئة الأولى: 107 آلاف و500 جنيه

الفئة الثانية: 125 ألف جنيه

الفئة الثالثة: 150 ألف جنيه

الفئة الرابعة: 250 ألف جنيه

  • ثالثا: كلية الصيدلة

الفئة الأولى: 107 آلاف و500 جنيه

الفئة الثانية: 125 ألف جنيه

الفئة الثالثة: 150 ألف جنيه

الفئة الرابعة: 250 ألف جنيه

  • رابعا: كلية التكنولوجيا الحيوية

الفئة الأولى: 86 ألف جنيه

الفئة الثانية: 100 ألف جنيه

الفئة الثالثة: 120 ألف جنيه

الفئة الرابعة: 200 ألف جنيه

  • خامسا: كلية الهندسة

الفئة الأولى: 84 ألف جنيه

الفئة الثانية: 96 ألف جنيه

الفئة الثالثة: 120 ألف جنيه

الفئة الرابعة: 300 ألف جنيه

  • سادسا: كلية علوم الحاسب

الفئة الأولى: 87 ألف جنيه

الفئة الثانية: 99 ألف جنيه

الفئة الثالثة: 123 ألف جنيه

الفئة الرابعة: 300 ألف جنيه

  • سابعا: كلية الفنون والتصميم

الفئة الأولى: 80 ألف جنيه

الفئة الثانية: 94 ألف جنيه

الفئة الثالثة: 118 ألف جنيه

الفئة الرابعة:200 ألف جنيه

  • ثامنا: كلية علوم الإدارة

الفئة الأولى:74 ألف جنيه

الفئة الثانية:86 ألف جنيه

الفئة الثالثة: 106 آلاف جنيه

الفئة الرابعة: 200 ألف جنيه

تاسعا: كلية الإعلام

الفئة الأولى: 70 ألف جنيه

الفئة الثانية : 80 ألف جنيه

الفئة الثالثة: 100 ألف جنيه

الفئة الرابعة: 200 ألف جنيه

  • عاشرا: كلية اللغات والترجمة

الفئة الأولى: 52 ألفا و500 جنيه

الفئة الثانية: 60 ألف جنيه

الفئة الثالثة: 75 ألف جنيه

الفئة الرابعة: 150 ألف جنيه

 

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