المعاينة تكشف عدم وجود آثار عنف في سرقة فيلا نوال الدجوي

كشفت معاينة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، بعد سرقتها عن تفاصيل مثيرة عن الحادث.

وأفادت المعاينة بأنه لا توجد أي آثار عنف بمداخل الفيلا، بما يرجح أن مرتكب السرقة كان على علم بمكان الاحتفاظ بالمبالغ المالية، والمشغولات الذهبية.

وفي أقوالها أمام رجال المباحث، أفادت الدكتورة نوال بأن المسروقات عبارة عن 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب 15 كيلو من المشغولات الذهبية، مؤكدة أن تلك المقتنيات تمثل إرثا عائليا، وكانت قد أجرت جردا لها بحضور أفراد الأسرة في عام 2023.

وعند سؤالها عمن تشتبه به في ارتكاب الجريمة، أوضحت أن شكوكها تؤول لأحد الأشخاص من أقارب العائلة، مشيرة إلى وجود دوافع شخصية قد تكون وراء الواقعة.

فيما تواصل أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تحرياتها لفحص علاقات وخلافات الأسرة، والاستماع إلى أقوال باقي أفرادها، لكشف ملابسات الجريمة الغامضة وتحديد المتورطين.

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