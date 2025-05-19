الإثنين 19 مايو 2025
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ثقافة وفنون

تامر حسني يحقق رقما قياسيا بكليب "المقص" مع البحراوي

رضا البحراوي وتامر
رضا البحراوي وتامر حسني

 نجح الفنان تامر حسني، من تحقيق رقم قياسي، بكليب “المقص”، الذى شارك في غنائه المطرب الشعبي رضا البحراوي، وذلك ضمن فيلم “ريستارت”.

في هذا السياق، حقق تامر والبحراوي، ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة، بعد ثلاث أيام من طرح الكليب، عبر القناة الرسمية لـ تامر، والذى وتصدر التريند الأول عبر “ميوزك”.

وأغنية “المقص” تعاون شعبي مميز بين تامر حسني والمطرب رضا البحراوي، فقد كتبها ولحنها تامر بنفسه، بينما تولى توزيعها عمرو الخضري، وشارك في إعدادها النهائي كل من مودي منير وعلي فتح الله في الميكس والماستر.

وقال نجم الجيل عبر خاصية “ستوري” على “إنستجرام”: “ماشي بمبدأ أنا محدش يتوقعني... رافض أكمل على النهج المألوف. جمهوري يستحق الجديد والخارج عن المألوف طالما في مكانه المناسب”.

 كما عبر عن أمله في أن ينال العمل إعجاب الجمهور، خاصة أنه ثمرة مجهود استمر لعامين.

وتناقش كلمات أغنية “المقص” خيبة الأمل في الصداقات المزيفة، وجاءت بعض كلماتها:

"بغني وأقول موال
عن صحبة الأندال
لما صاحبنا آمنا
ولما عاشرنا ندمنا
بس خلاص اتعلمنا".

 

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