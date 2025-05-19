استقبال رئيس الشورى السعودي في مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمقر المجلس اليوم، الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، والوفد المرافق له والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر حاليًا.

استقبال وفد مجلس الشورى السعودي في مجلس الشيوخ

في بداية اللقاء رحب رئيس مجلس الشيوخ، برئيس الوفد السعودي، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

العلاقات بين مصر والسعودية

وأكد رئيس الشيوخ، أن ما تشهده هذه العلاقة من ترابط وتفاهم على مختلف الاصعدة بفضل جهود قيادتى البلدين، مشيرا إلى تطوير العلاقات الثنائية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والامتين العربية والإسلامية، وخاصة في دعمهما المستمر للقضية الفلسطينية.

دعم أواصر التعاون البرلماني مع مجلس الشورى السعودي

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، الحرص على دعم أواصر التعاون البرلماني مع مجلس الشورى السعودي، برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل شيخ للوصول بذلك التعاون الي آفاق أوسع.

قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية

من جانبه أعرب رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبد الله آل شيخ، عن تقديره لمصر قيادة وشعبًا مشيدًا بما شهده الوفد السعودي من حسن استقبال وحفاوة تعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين معربًا عن امنيته بأن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التعاون بين البرلمان في البلدين.

وحضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وسفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، صالح بن عيد الحصيني.

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