أعربت مصر، اليوم الأحد، عن رفضها المحاولات التي تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان، بما في ذلك السعي نحو تشكيل حكومة سودانية موازية.

خارجية مصر والسعودية ترفضان المحاولات التي تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان



وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن تشكيل هذه الحكومة "يعقد المشهد في السودان، ويعيق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية".



واختتمت وزارة الخارجية بيانها بدعوة القوى السودانية كافة لتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط بصورة إيجابية في إطلاق عملية سياسية شاملة، دون إقصاء أو تدخلات خارجية.



وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا أعلنت فيه موقفها من الحكومة السودانية الموازية، التي أعلنت عنها قوات الدعم السريع، في الآونة الأخيرة، من العاصمة الكينية نيروبي.



وأعربت الخارجية السعودية في بيانها عن رفضها "لأي خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية لجمهورية السودان قد تمس وحدته ولا تعبر عن إرادة شعبه الشقيق، بما في ذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة موازية"، مؤكدةً موقف المملكة الثابت تجاه دعم جمهورية السودان، وتجاه أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.



ودعت الخارجية السعودية "الأطراف السودانية إلى تغليب مصلحة السودان على أي مصالح فئوية، وتجنيبه مخاطر الانقسام والفوضى"، وتجدد التزامها باستمرار بذل الجهود كافة لوقف الحرب في السودان، وتحقيق السلام بما ينسجم مع إعلان جدة الموقّع بتاريخ 11 مايو/ أيار 2023.



يذكر أن كيانات سياسية ومسلحة وقوات الدعم السريع، كانت قد وقعت في العاصمة الكينية نيروبي، ميثاقًا تأسيسيًا يهدف إلى تشكيل حكومة موازية في السودان.





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